Il sovrintendente di Milano ha deciso di chiudere il famoso club notturno chiamato The Beach

A seguito di vari incidenti legati alla criminalità all’interno del noto club The Beach, il capo della polizia di Milano, Bruno Megale, ha preso la decisione di chiuderlo per un periodo di trenta giorni. Questa decisione fa parte delle strategie di prevenzione e controllo del territorio attuate dalla polizia di Stato, mirate a combattere i comportamenti criminali nei locali pubblici milanesi. La sospensione della licenza di funzionamento del locale situato in via Corelli 62 è avvenuta in conformità all’articolo 100 del Tulps e fa seguito a una serie di episodi illeciti, tra cui l’aggressione a due agenti di polizia fuori servizio e l’importunazione di una cliente da parte di un altro frequentatore del locale alla fine di giugno.