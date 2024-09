Il ragazzo di 17 anni che ha commesso un omicidio familiare a Paderno Dugnano andrà a trovare i suoi nonni

Riccardo, un adolescente di 17 anni trattenuto nel riformatorio Beccaria, avrà l’opportunità di incontrare i suoi nonni. Il giovane, coinvolto in un brutale omicidio di suo padre, sua madre e suo fratello di 12 anni a Paderno Dugnano, nella periferia di Milano, tra il 31 agosto e il primo settembre, vedrà i suoi nonni grazie alla decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano. L’avvocato del ragazzo ha recentemente richiesto l’approvazione per tale incontro, dopo che sia l’adolescente che i nonni e gli altri membri della famiglia hanno espresso il desiderio di discutere. Mercoledì è stata concessa l’approvazione e ora verrà fissata la data del meeting. Nonostante la tragedia, i nonni e gli zii del ragazzo hanno promesso di sostenere sempre il nipote durante il suo processo giudiziario. Allo stesso tempo, la difesa sta cercando un parere psichiatrico da un esperto per una futura indagine, per determinare lo stato mentale del ragazzo al momento del delitto. La difesa sta anche cercando di eliminare l’accusa di premeditazione, sostenuta dal procuratore per i minori di Milano e dal Pubblico Ministero, e poi confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari.