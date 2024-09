Il centro della città sta passando per un rinnovamento, con lavori in corso. È iniziata una trasformazione radicale del traffico

E’ partita l’innovazione infrastrutturale nel cuore della città: un pezzo di via Mimose, che interseca via don Lonni e viale Liguria, ora è chiusa ai veicoli. L’obiettivo è quello di costruire nuove aree per i pedoni e zone verdi, come previsto dal disegno di rinnovamento del centro urbano. Le vetture che arrivano da viale Lombardia e percorrono via Mimose per andare verso viale Liguria, potranno raggiungere la rotonda di via Rose passando davanti alla chiesa di S. Angelo. Il nuovo collegamento stradale sarà aperto in entrambe le direzioni, anche per i veicoli che arrivano da viale Liguria e si dirigono verso via Mimose.

“Questa variazione infrastrutturale è permanente – afferma il sindaco Gianni Ferretti, stiamo creando il nuovo centro di Rozzano. Finalmente, dopo più di trent’anni d’attesa, arriva un cambiamento concreto”.

Il progetto dell’ammodernamento urbano interessa l’area che si estende tra la chiesa di Sant’Angelo, piazza Foglia e viale Liguria. Questi luoghi saranno collegati e introdotti in un contesto moderno, reso unico dall’abbondanza di spazi verdi, sedili e percorsi pedonali. I vecchi edifici commerciali dislocati lungo via Mimose lasceranno posto a nuovi negozi. Il disegno prevede la costruzione di un immobile, adiacente al supermercato Pam, contenente 14 negozi.

“Questo progetto rappresenta una promessa rispettata e, contemporaneamente, è un gesto di affetto per la nostra città – aggiunge il sindaco Gianni Ferretti. Avremo anche una particolare considerazione per la questione ambientale.

Con un’estensione di 4.300 metri quadrati destinati a spazi verdi, il progetto mira a valorizzare la natura sia mediante la preservazione di circa 50 alberature esistenti in buone condizioni, sia attraverso l’inserimento di ulteriori 50 alberi, tra cui frassini, roverelle e ciliegi selvatici. In aggiunta, verranno allestiti tre “giardini della pioggia” che rendono omaggio alla storia culturale e agricola della regione. Dalla prossima settimana, con la riapertura delle scuole e la ripresa del pieno ritmo lavorativo, il nuovo sistema viario sarà messo alla prova dal traffico.