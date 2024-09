“Fate applicare la proibizione” dicono quelli intrappolati dalle macchine parcheggiate

Questa sembra essere la tipica contesa tra il debole e il forte, con tentativi di mobilitazione tramite email e richieste che finora non hanno ottenuto risposta. Il problema ruota attorno ad una regola di no-parcheggio, con rimozione forzata della macchina, che sembra essere ignorata da tutti. Il tutto si svolge in una piccola strada senza uscita, sita all’estremità di Milano, precisamente in via Antonio Rubino, nel quartiere di Muggiano. Si tratta di una strada d’asfalto che viene utilizzata come parcheggio abusivo, dove le auto vengono lasciate nonostante il divieto e nonostante i reclami dei residenti. “Mio figlio soffre di problemi respiratori – afferma Domenica, una residente – e nel caso ci fosse un’emergenza, l’ambulanza avrebbe difficoltà a passare a causa di chi parcheggia impropriamente. Inoltre, noi che teniamo le macchine in garage, rischiamo di essere intrappolati. La polizia locale sembra non provvedere a queste infrazioni; appare che chi parcheggia qui sia al sicuro da multe”. Da uno scambio di email tra Domenica e il servizio della polizia locale, risulta che gli ultimi controlli su via Rubino hanno rilevato “15 infrazioni al Codice della strada”. Successivamente, l’attività di controllo è stata sospesa nel mese di agosto, periodo in cui anche la circolazione delle auto era diminuita. Tuttavia, a settembre la strada è nuovamente piena di auto parcheggiate nonostante il divieto. Domenica ha riproposto queste problematiche alla Direzione sicurezza urbana del Comune di Milano, così come al Municipio 7. “L’unico modo per contrastare questi parcheggi illeciti – conclude Domenica – è mettere in atto controlli continui per un certo periodo di tempo, in quanto solamente con le multe si può incentivare il rispetto delle regole”.

Tutti devono rispettare le restrizioni stradali, come segnalate dai cartelli. Ho discusso della questione anche con Antonio Salinari, consigliere del Municipio 7, che si è assunto il compito di risolvere il problema. Tuttavia, finora, non è stato preso alcun provvedimento. L’appello è quello di non ignorare un’area periferica di Milano, situata ai confini della città. Come in ogni quartiere residenziale, con le sue dinamiche proprie e problemi vari, ci sono persone che lottano per far rispettare il divieto di parcheggio, e liberare quella piccola strada senza uscita, attualmente occupata da auto parcheggiate.