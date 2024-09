Fabrizio Corona ha rivelato in tribunale che per avere un rapporto sessuale con lui sono richiesti 40mila euro

Durante una recente udienza in tribunale, Fabrizio Corona, l’ex celebrità dei paparazzi, ha affermato che alcune donne sarebbero disposte a spendere 40mila euro per avere un rapporto sessuale con lui. Questa dichiarazione spontanea è stata fatta nel corso del processo che lo vede imputato per estorsione tentata, accusa mosse da una donna a cui aveva chiesto denaro. Nonostante le richieste del pm Milanese Antonio Cristillo di allontanarlo, Corona ha continuato con il suo comportamento showman.

Il motivo del processo è una presunta estorsione. Secondo l’accusa, Corona avrebbe ricattato una donna che aveva cercato i suoi servizi per la promozione editoriale e pubblicitaria di un libro che intendeva pubblicare. Il signore di 50 anni avrebbe minacciato di divulgare un video privato di lei nel settembre 2021.

La donna, presente in aula, ha rivelato una telefonata molto grave in cui accusava Corona di mancato adempimento contrattualmente. Corona avrebbe dovuto promuovere il libro sui suoi canali social, un libro che descrive le fantasie erotiche di una casalinga. Ha inoltre aggiunto che Corona, infuriato, le avrebbe dato solo dieci minuti per inviare una email di scuse, minacciandola di portarla in tribunale e di prenderle la casa. La donna si è dichiarata ancora più spaventata quando Corona avrebbe affermato di avere più video compromettenti di lei.

Da quanto risulta, tra i due protagonisti (di cui lei è coniugata) ci sarebbero stati incontri sessuali consensuali. Tuttavia, il filmato “è stato registrato senza il mio permesso – afferma la donna -. Avevo paura che il mio viso fosse stato incluso e non mi piace essere filmata senza il mio consenso. Non volevo essere ripresa”. La difesa di Corona sostiene che il filmato riguardasse la vendita del libro, e non avesse un contenuto sessuale. Il 50enne ha dichiarato in tribunale: “Ha spesso 40mila euro per scrivere un libro, pur essendo sposata e madre di due, ha deciso di condividere le sue perversioni erotiche, ma forse, come molte donne, ero il sogno erotico e ha pensato ‘spenderò 40mila euro ed avrò un’avventura con Fabrizio Corona’. Quando abbiamo registrato il filmato conclusivo per dare più impatto al prodotto, compare il mio dorso, in quel momento ho provato eccitazione… capisci è un problema mio”.

La prossima seduta in tribunale è prevista per il 10 ottobre.