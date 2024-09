Due dipinti sono stati sottratti da una residenza ottocentesca

Due ritratti storici dell’epoca dell’Ottocento sono stati sottratti dalla Villa Umberto ad Abbiategrasso, che è gestita da Alberto Cola e Martina Forti per ospitare eventi privati e cerimonie nuziali. I quadri, che raffigurano l’ingegner Taglioretti e la sua consorte – i costruttori del palazzo nel tardo XIX secolo, erano esposti in una zona di frequente transito.

I possessori della villa hanno pubblicato un post sui social media, esprimendo il loro dispiacere per lo smarrimento di questi dipinti che per loro rivestono un grande significato affettivo. Nonostante la villa sia abitualmente utilizzata per matrimoni ed eventi, è difficile identificare i colpevoli. Secondo alcune informazioni, i quadri, di cui non si conosce il prezzo attuale, erano gli unici oggetti mancanti dalla villa.