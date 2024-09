Creando scompiglio davanti all’istituto, urta con la macchina quella dell’ex

Un’automobilista di 44 anni ha causato il caos dopo essersi lanciata con la sua macchina contro l’auto dell’ex compagno, in cui viaggiava una presunta rivale sentimentale. L’evento si è verificato tra Seggiano e il centro della città, dopo il quale l’automobilista è fuggita. Le due donne sono state leggermente ferite e sono state curate con codice verde in ospedale. La situazione avrebbe potuto aggravarsi quando la donna ha guidato vicino alle scuole all’ora di uscita, mettendo a rischio madri e bambini. Dopo un breve inseguimento a sirene spiegate, la donna è stata infine fermata e portata in caserma. La Polizia Locale sta conducendo un’inchiesta per ricostruire i fatti accuratamente. Poiché potrebbero essere adottate misure contro la donna di 44 anni, l’allarme è stato dato poco dopo le 16 in Via Venezuela, e si è risolto in meno di mezza ora.