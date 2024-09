Ci sono stati i riti funebri per la famiglia tragicamente uccisa durante la strage di Paderno. Ci si è detti addio a Fabio, Daniela e Lorenzo. Nel frattempo, un uomo di nome Lorenzo continua a rimanere in detenzione

La comunità, sconvolta da dolore e terrore, sta per assistere ai servizi funebri per Fabio e Daniela, e loro figlio Lorenzo che sono stati uccisi dal figlio maggiore, Riccardo, di 17 anni, durante la notte tra il 31 agosto ed il 1 settembre, a Paderno Dugnano, vicino a Milano. Dopo il terribile delitto familiare e l’ammissione di colpa di Riccardo, è stato condotto a Beccaria, un carcere minorile, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Nei giorni seguenti, vedrà i suoi nonni, che hanno espresso il desiderio di non lasciarlo. Oggi, la città è in lutto e le bandiere sono state esposte a mezz’asta. Alla chiesa, tra le corone di fiori, una è stata portata dalla cittadina di Paderno Dugnano, e un’altra è stata portata da zii e cugini dei defunti. Due corone di fiori sono dedicate a Lorenzo, di appena 12 anni, con le scritte “Per sempre nei nostri cuori, i tuoi compagni di classe” e “La comunità I.C. Allende”. I feretri di Fabio, Daniela e Lorenzo sono stati condotti nella chiesa. Il funerale inizierà alle ore 14.30 e molte persone si stanno già radunando presso la chiesa di Santa Maria Nascente di Paderno. Alcuni partecipanti hanno portato palloncini per omaggiare le vittime. All’interno della chiesa, i fedeli stanno recitando il rosario, che viene diffuso anche all’esterno tramite altoparlanti. L’arcivescovo Mario Delpini presiederà il funerale alle 14:30 nella chiesa di Santa Maria Nascente. L’arcidiocesi ha comunicato che non si permetterà la presenza di fotografi e operatori video nel luogo di culto per mantenere un’atmosfera di preghiera e riflessione.

Queste persone saranno posizionate in una zona esclusiva per loro nel cortile frontale.