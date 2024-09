Assistenza psicologica gratuita. Un supporto contro l’inquietudine e il disagio

Inizialmente, l’impulso per l’iniziativa è stato dato da virus, crisi funerali, telelavoro e didattica online, a cui sono seguite presto le misure di ammortizzatori sociali e la preoccupazione per il futuro. A partire dalla pandemia, ansia e stress sono aumentati, anche tra i più giovani, e Vimodrone ha inaugurato un servizio di consulenza psicologica gratuita nel 2022 per combattere il disagio. Adesso, il Comune conferma e rafforza il servizio sulla scia di una fase pilota, persistendo nell’assistenza a coloro che stanno attraversando un periodo critico. “Prendersi carico della comunità implica anche affrontare le fragilità e supportare le persone nei momenti più difficili della loro vita, un dovere che riteniamo molto importante all’interno del consiglio comunale”, afferma il sindaco Dario Veneroni. “Rendere disponibile un servizio come questo è un ulteriore segnale dell’attenzione che le istituzioni riservano ai loro cittadini. Speriamo di poter essere utili a chi sta soffrendo e che forse non sa come affrontare la situazione. Non vogliamo che nessuno si senta abbandonato. Da quando è scoppiata l’epidemia sanitaria, molti problemi sono peggiorati in tutte le fasce di età, compresi i più piccoli.” Il primo cittadino continua: “Mai come ora sentiamo il bisogno di un sostegno che aiuti sopratutto coloro che, dopo il Covid, si sono ritrovati a dover gestire un pesante carico emotivo. Le difficoltà sembrano essere moltiplicate. Ecco perché abbiamo deciso di affidarci a professionisti specializzati che possano assistere chi deve elaborare la propria esperienza. La consulenza è anche un mezzo di prevenzione, specialmente per i giovani e le nuove generazioni che hanno subito un gravoso tributo a causa dei cambiamenti post-epidemici”. Guida in questa direzione “l’incremento dei suicidi nella nostra area, come nel resto del Paese, in particolare tra coloro che hanno meno di 50 anni.

È nostra responsabilità fare tutto ciò che è in nostro potere per salvaguardare ogni vita. Sforziamoci di dare una chance prima che qualcosa diventi irrimediabile. Questo è lo scopo della nostra iniziativa”. Una mano tesa per quelle famiglie che spesso si trovano a lottare con enormi difficoltà, con genitori terrorizzati dalle condizioni instabili e figli che combattono con la solitudine riempita di interazioni virtuali. Per incontrare le specialisthe è necessario prenotare un colloquio chiamando al numero 338/7868771.