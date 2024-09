Anche Stefano Boeri è tra gli indagati nel caso Bosconavigli

Anche Stefano Boeri, l’archistar che ha progettato l’intervento, è sotto inchiesta nell’indagine relativa a Bosconavigli, un progetto immobiliare di lusso che prevede la costruzione di 90 appartamenti con un costo minimo di 6.400 euro al metro quadrato nel quartiere San Cristoforo. Come emergerebbe dalle indagini, le accuse sarebbero di lottizzazione abusiva e irregolarità edilizie. L’indagine, avviata a febbraio e ora conclusa, riguarda anche alcuni funzionari comunali e individui legati all’impresa di costruzioni e allo sviluppatore del progetto.

Da un’analisi effettuata in precedenza dal giurista Alberto Roccella e dall’urbanista Maurizio Bracchi, nominati dalla procura, sembra che manchi il “piano attuativo” necessario per la costruzione, che dovrebbe includere la previsione di servizi supplementari per i residenti, come previsto dalla legge urbanistica per gli edifici che superano i 25 metri di altezza (Bosconavigli dovrebbe raggiungere i 41 metri). Inoltre, sembra che la convenzione urbanistica sia stata conclusa in maniera illecita, senza passare per il consiglio e la giunta comunale, ma semplicemente con un accordo notarile tra il costruttore privato e un funzionario comunale.

La procura di Milano, da quasi due anni, ha avviato molti “fascicoli fotocopia” in relazione ai nuovi progetti immobiliari. Questi sono tutti basati sull’omessa realizzazione del “piano attuativo”, a causa di un’interpretazione della legge differente da quella degli uffici di Palazzo Marino. In alcuni scenari, come con le Residenze Lac del Parco delle Cave, questo ha portato persino alla chiusura temporanea del cantiere.

Il “Bosco Orizzontale”, un progetto che comprende 90 appartamenti, è uno di questi. Bosconavigli dovrebbe concludere i lavori entro il 2025, e quasi tutti gli appartamenti sono già stati acquistati. L’investimento totale per il progetto, che prevede 90 appartamenti distribuiti su 14 piani, è di circa 60 milioni di euro. Il prezzo al pubblico degli appartamenti inizia da 6.400 euro al metro quadrato.