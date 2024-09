A Milano si scatena la follia: scooter gettati a terra e automobili distrutte

Un individuo, un tunisino di 20 anni che risiede in Italia senza documenti validi e con alcune violazioni pregresse, si è scatenato in un impeto di distruzione in via Zuretti, vicino alla Stazione Centrale di Milano, mercoledì pomeriggio. L’uomo ha preso uno scooter parcheggiato e l’ha ribaltato sulla strada, quindi ha preso un tavolino e l’ha lanciato contro il veicolo di un corriere, il cui conducente ha immediatamente contattato la polizia. Ha poi usato lo stesso tavolino per demolire il parabrezza di un’auto parcheggiata non lontano.

L’episodio di furia si è svolto tra le 15:30 e le 16:00. La polizia, rispondendo a più chiamate al 112, è arrivata e ha trovato l’uomo ancora lì. È stato immediatamente arrestato per danneggiamento aggravato.