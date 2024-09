A Milano è stata emessa un’allerta a causa dell’eccessiva pioggia caduta nelle ultime ore, che ha aumentato il pericolo di alluvione

Nelle ultime ore, Milano ha visto un’eccessiva quantità di precipitazioni. Questo ha portato a un allarme per possibili problematiche idrauliche. Nonostante non siano previste altre precipitazioni per il momento, l’acqua caduta durante la notte, soprattutto nella zona nord di Milano e in Brianza, ha causato un preoccupante incremento del livello dei fiumi.

Il servizio di protezione civile del comune di Milano ha comunicato ai residenti che è in vigore un avviso di allerta gialla per possibile pericolo idrico dalle 12 alle 18 del 12 settembre. Questo avvertimento è stato emesso a seguito delle intense precipitazioni notturne che hanno interessato la città, montando l’allerta sui corpi idrici.

Le acque cadute durante la notte a nord di Milano e in Brianza “hanno fatto innalzare i livelli dei fiumi Lambro e Seveso rispettivamente a 2,20 m e 1,20 m – ha chiarito l’assessore comunale Marco Granelli. A Brugherio il Lambro ha raggiunto i 2,40 m. Per il Seveso é prevista una zona di raccolta delle acque, mentre per il Lambro squadre di protezione civile sono operative nel quartiere PonteLambro”.

Durante l’emergenza è consigliabile rimanere costantemente aggiornati sulle condizioni meteorologiche, evitare attività all’aperto e avvicinarsi a luoghi soggetti all’allagamento come ponti e sottopassi. Attenzione alla vicinanza con gli argini dei fiumi. Si raccomanda inoltre di evitare luoghi a livello della strada e di mettere in sicurezza i veicoli.

Gli specialisti di 3B Meteo prevedono un notevole abbassamento delle temperature a Milano. A partire da giovedì pomeriggio, i venti settentrionali diventeranno sempre più forti e continueranno anche venerdì, portando con sé un grande calo sia delle temperature minime che delle massime. Nonostante ciò, dal venerdì ci aspetta un tempo sereno e costante per diversi giorni, con un cielo chiaro e una visibilità eccellente. La massima per oggi è prevista a 21 gradi e, secondo i previsioni meteorologiche, non sono in arrivo ulteriori precipitazioni.