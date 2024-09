Una clinica rivolta alle donne, per assistenza pre e post natale

Ieri è stato aperto un nuovo Ambulatorio per la salute mentale perinatale all’ospedale Niguarda, come parte del progetto “Close2Mi”. Questo servizio, reso possibile grazie al sostegno di Intesa SanPaolo e della Fondazione Ospedale Niguarda tramite una collaborazione di lungo termine, si occuperà di diagnosticare e curare le donne che affrontano problemi emotivi durante la gravidanza e il post-parto, coinvolgendo anche le relative famiglie, secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale della Regione.

Il concetto di maternità dovrebbe richiamare sempre più l’attenzione e il coinvolgimento dell’intera comunità, per tanto la Regione Lombardia ha deciso di sostenere questa iniziativa, attraverso il Bando del Terzo Settore, che mira a promuovere la salute mentale delle madri al debutto, come affermato dall’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Elena Lucchini, durante l’apertura del reparto.

L’assessore ha poi sottolineato che l’istituzione specializzata sarà un punto di riferimento fondamentale per affrontare il delicato periodo della gravidanza e della maternità, riuscendo a rispondere alle aspettative e alle esigenze delle madri, offrendo sostegno a tutta la famiglia con l’aiuto di professionisti competenti che sanno unire umanità e professionalità.

In conclusione, Lucchini ha rimarcato che il compito del sistema sanitario deve essere quello di rendere l’esperienza della maternità sempre più serena per ogni nascituro. Per questo la Regione investe nei Centri per la Famiglia e crede nella collaborazione tra organizzazioni pubbliche, private e volontarie, come dimostrato da Fondazione Niguarda e Intesa San Paolo.

In questo nuovo ambiente, si svolgeranno particolari interventi focalizzati sulla salute mentale perinatale, con un occhio di riguardo alla relazione madre-figlio. Le misure vengono prese in accordo con le ricerche scientifiche a livello globale e includono colloqui clinico-psicologici, sessioni di psicoterapia, consulti di coppia, e interventi educativi psicologici. Secondo le statistiche epidemiologiche, una donna ogni cinque riscontra problemi psicologici ed emozionali durante la gravidanza e/o il post-parto. La fase perinatale rappresenta un periodo molto complicato per la salute delle donne, con potenziali nuovi problemi o un aggravamento di quelli pre-esistenti che possono influire negativamente sulla salute della donna, del bambino e dell’intera famiglia.