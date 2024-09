Un uomo perde la vita immediatamente dopo che la sua motocicletta finisce sotto un camion

Un grave incidente stradale ha causato il decesso di un uomo di 50 anni mercoledì mattina a Lainate, nella zona milanese. Il fatto si è verificato sulla strada provinciale 109 poco dopo le 7 del mattino. Secondo le informazioni raccolte finora, l’uomo stava viaggiando su una motocicletta che è andata a collidere con un camion, finendo sotto di esso e prendendo fuoco. Il corpo dei vigili del fuoco della provincia di Milano è intervenuto per gestire la situazione. Nonostante la veloce risposta dei servizi di emergenza 118, che sono arrivati sul luogo dell’incidente con una ambulanza e un’auto medica, per l’uomo non c’è stato niente da fare: il decesso è avvenuto quasi istantaneamente. I carabinieri del distretto di Rho sono stati incaricati di effettuare le indagini necessarie per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.