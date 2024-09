Un uomo marocchino di 28 anni è stato preso in custodia per aver incitato al crimine con l’intento di terrorismo

Un cittadino marocchino di 28 anni con precedenti penali per violenze personali, reati contro proprietà e droghe, è stato messo sotto custodia cautelare in carcere per accuse di incitamento al crimine con intenti terroristici e coinvolgimento in un’organizzazione con intenti di terrorismo internazionale. Questo è stato ordinato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) presso il tribunale di Milano ed eseguito dalla Polizia di Stato di Milano. Nonostante i suoi precedenti penali, l’uomo non era mai apparso in situazioni di rilevanza. L’inchiesta, coordinata dal Pubblico Ministero del Tribunale di Milano e condotta da agenti della D.I.G.O.S. di Milano – divisione antiterrorismo internazionale, insieme al Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha avuto inizio a seguito di una segnalazione depositata nel novembre dell’anno precedente per minacce ricevute su un account Instagram, come riportato da Prima Milano Ovest.