Un tragico incidente si è verificato a Milano, coinvolgendo uno scooter e un monopattino: il bilancio è di tre giovani feriti, tra cui un diciannovenne in condizioni molto critiche

Durante la notte tra martedì e mercoledì si è verificato un tragico incidente stradale a Milano, precisamente all’incrocio tra corso Italia e piazzale di Porta Lodovica, vicino a Darsena e Navigli. Tre giovani sono rimasti feriti, a seguito di un violento scontro tra uno scooter Honda Sh e un monopattino elettrico. A bordo dello scooter vi erano due ragazzi di 17 e 19 anni, mentre sul monopattino viaggiava un altro 19enne. Quest’ultimo, nonostante l’intervento tempestivo del 118 con due ambulanze e due auto mediche, versa in condizioni critiche ed è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico, dove è intubato e in pericolo di vita. Gli altri due ragazzi sono stati trasportati in codice giallo al San Carlo. La polizia locale ha eseguito i rilievi ed è ora impegnata nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Secondo le prime indagini, l’urto tra i due mezzi è avvenuto “frontale laterale”, dal lato sinistro e potrebbe essere stato causato dalla violazione del semaforo rosso da parte di uno dei veicoli.