Un tragico incidente si è verificato a Lainate, dove una moto è entrata in collisione con un camion. Purtroppo, il motociclista cinquantenne ha perso la vita

Un evento catastrofico ha avuto luogo stamattina alle ore sette sulla strada provinciale 109 a Lainate, nella provincia di Milano, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente con un camion mentre era alla guida della sua moto. Secondo le prime rilevazioni, l’uomo stava viaggiando su una motocicletta che è finita sotto il camion e ha subito preso fuoco. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, arrivato sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e un’auto medica, non c’è stato nulla che potessero fare per l’uomo se non constatarne il decesso. Oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, la scena dell’incidente ha visto l’arrivo dei carabinieri di Rho e della Polizia Locale, che dovranno ora ricostruire la sequenza dei fatti e determinare se sussistono delle responsabilità.