Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un sinistro stradale tra auto e moto a Milano

Un ragazzo italiano di 17 anni è stato tragicamente investito da un’auto mentre guidava la sua motocicletta a Milano, causando un increscioso incidente nel mattino del 11 settembre. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano con codice giallo a causa dei gravi traumi subiti.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8:20 all’incrocio tra Via Palmieri e Via Volvinio, non lontano da Piazza Agrippa. L’auto coinvolta nell’incidente ha tentato invano di frenare per evitare lo scontro con il scooter del giovane. In risposta all’incidente, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha rapidamente inviato un’ambulanza sul posto per prestare soccorso.

Le ferite del ragazzo comprendevano traumi cranici e al viso. I medici dell’ospedale Humanitas, dove è stato ricoverato, si stanno occupando della sua cura.

Gli agenti della polizia locale sono arrivati sul luogo dell’incidente per investigare sull’accaduto e determinare le circostanze precise dell’incidente.

A causa di questo incidente, il servizio del Tram 15 in direzione Duomo, che passa attraverso la stessa strada, è stato interrotto, saltando le fermate da Piazza Abbiategrasso a Porta Lodovica. Durante l’interruzione sono stati messi a disposizione bus sostitutivi. La normale circolazione si è poi ripresa intorno alle 9:30, una volta messa in sicurezza l’area dell’incidente.