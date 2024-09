Un motociclista ha perso la vita nell’ospedale dopo aver avuto un incidente in via Lodovico il Moro, collidendo contro le vetture parcheggiate

Una tragica collisione con un’auto parcheggiata ha portato alla morte di un uomo di 48 anni, che aveva perso il controllo della sua moto in via Lodovico il Moro. Nonostante i tentativi di soccorso e la corsa all’ospedale, le sue ferite erano troppo gravi e l’uomo è deceduto poco dopo al Policlinico. La polizia locale sta ancora indagando per determinare le circostanze dell’incidente. Finora, sembra che l’uomo, di nazionalità italiana, possa essere stato l’unico responsabile dell’incidente, perdendo il controllo della sua moto mentre viaggiava lungo la via Lodovico il Moro, vicino al Naviglio Grande. Le cause precise del suo sbandamento sono ancora da determinare. Dopo la violenta caduta, passanti e automobilisti hanno rapidamente chiamato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso dal personale del 118, ma le sue condizioni erano estremamente critiche e non si è ripreso. A causa delle indagini in corso, la polizia locale ha dovuto interrompere il traffico in via Lodovico il Moro, da via Richard a via Morimondo, in entrambe le direzioni.