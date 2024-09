Un individuo munito di una bottiglia ha eseguito una rapina in una farmacia, portandosi via l’intero incasso giornaliero

Un uomo ha commesso un furto in una farmacia di via Arnaldo da Brescia a Milano martedì pomeriggio, riuscendo ad arraffare tutti i soldi del registratore di cassa minacciando il farmacista con una bottiglia rotta. Si è impadronito di 1.300 euro in contanti, ma ha abbandonato il cellulare del farmacista vicino al luogo del crimine.

L’infrazione è avvenuta intorno alle 16:30, quando l’intruso, con il cappuccio calato sulla testa e la mascherina sul volto, ha eseguito il furto fingendosi un normale cliente. Ha infranto una bottiglia di vetro sul bancone e l’ha utilizzata per terrorizzare il farmacista, un uomo italiano di 35 anni.

Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, il criminale aveva già scappato. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza della farmacia potrebbero fornire alcuni indizi utili per risalire all’identità del malfattore.