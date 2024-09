Un grande rogo si è scatenato in un sito di costruzione: cinque squadre dei pompiere sono attualmente sul luogo dell’accaduto

Questa mattina, intorno alle 10.30, è stato rilevato un incendio a San Donato Milanese. Il sinistro si è verificato in un cantiere in costruzione localizzato in via Ramiro Fabiani, non lontano dagli uffici di Eni e Snam. Il fumo e le fiamme sono stati osservabili da chilometri di distanza.

Inizialmente, il fuoco ha coinvolto delle pedane di legno, per poi diffondersi all’interno dell’intera area del cantiere. Cinque gruppi di vigili del fuoco sono stati chiamati sul luogo dell’incendio con vari veicoli per gestire l’incidente. Al cantiere, hanno partecipato anche carabinieri e polizia locale, per garantire la sicurezza dell’area. E’ stata inviata un’ambulanza da parte della centrale del 118, come misura di precauzione, e sono intervenuti anche i tecnici dell’ARPA.

I primi rapporti rivelano che, fortunatamente, non ci sarebbero persone ferite o intossicate. L’origine effettiva del fuoco sarà determinata solo dopo un’indagine condotta da pompieri e carabinieri.