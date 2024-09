Un giovane sottrae il pendente di una signora sopra un convoglio ferroviario in stallo alla stazione

Un giovane di 20 anni, di origine egiziana, è stato incriminato per aver commesso un furto con scippo su un treno locale. Il ragazzo si avvicina a una signora a bordo del treno alla stazione Milano Affori, le leva la collana dal collo e fugge. L’incidente lamentevole è avvenuto sabato nell’impianto ferroviario della periferia nord di Milano. Gli agenti della polizia ferroviaria, dopo due giorni, hanno arrestato il presunto colpevole nel quartiere Milano Bovisa il martedì successivo. Il ragazzo, che aveva un passato criminale e documenti non a norma, è stato identificato come l’autore dell’infrazione. È stato messo in custodia cautelare e portato al carcere di Milano San Vittore.