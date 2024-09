Un giovane di 28 anni è stato apprendato a Milano con l’accusa di incitazione al terrorismo

Un cittadino di origini marocchine, di 28 anni, è stato arrestato a Milano da forze di polizia per l’accusa di istigazione a reati di terrorismo. L’arresto avviene grazie a un’ordinanza di custodia cautelare rilasciata dal Gip. Il ragazzo aveva precedenti per delitti legati alla droga e per reati commessi contro individui e proprietà; inoltre, è sotto indagine per il sospetto di partecipazione a un’organizzazione terroristica internazionale.

Nonostante il 28enne fosse finora rimasto inosservato rispetto a questioni riguardanti attività terroristiche, secondo le prime notizie rilasciate dalla questura locale, è stato identificato grazie all’indagine dirigida dalla procuratura e della sezione antiterrorismo internazionale della Digos, in collaborazione con l’ente contro l’estremismo e terrorismo esterno della direzione centrale della polizia di prevenzione. Tale indagine è scaturita da una denuncia fatta nel novembre dell’ anno scorso in seguito a minacce ricevute su un account Instagram.