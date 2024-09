Un centro sportivo si trova in città, mettendo in risalto le discipline di Judo, danza e pole dance

Sabato prossimo, Cernusco si prepara a diventare un vasto villaggio dedicato allo sport in vista di diventare la Capitale Europea dello Sport Inclusivo e del Volontariato 2025. Questo evento è il culmine degli sforzi del sindaco Ermanno Zacchetti, con un pomeriggio pieno di varie discipline sportive, dall’anime al ballo. Il fine ultimo dell’iniziativa è l’inclusione, con l’obiettivo di coinvolgere tutti con un approccio fresco.

Abbandonando la precedente ubicazione del parco dei Germani, la celebrazione si sposta ai parchi Trabattoni e Villa Greppi, e include le piazze Gavazzi, Matteotti e Unità d’Italia. Ogni luogo ospiterà quasi cinquanta stand che dimostrano le diverse attività disponibili, con un focus particolare sull’inclusione di disabili.

Il progetto mira alla creazione di legami significativi, con l’obiettivo ultimo di edificare un tessuto sociale e culturale accessibile a tutti, come spiegato dal Comune.

Il palcoscenico principale, situato di fronte al Municipio, vedrà una serie di performance che variano dalle arti marziali europee e medievali alla ginnastica artistica e acrobatica aerea, pole dance, twirling e cheerleading, tai chi e chi kung. Queste performance saranno intervallate da interventi delle autorità locali e aziende, evidenziando i vari progetti in corso.

Le festività culmineranno con il lancio del conto alla rovescia per “100 giorni a Cernusco 2025”. “Questo progetto tanto desiderato dal nostro sindaco ci riunisce come comunità,” dice la vice sindaco Paola Colombo. “Penso che il dono più grande che possiamo fare a lui e a noi stessi sia far diventare realtà il suo sogno, elevare lo sport nella nostra città a nuovi livelli di eccellenza e renderlo pienamente inclusivo.”

“Questa sarà un’opportunità per far emergere nuovi gruppi”, afferma Giorgi Carenzi, responsabile dei Servizi sociali. Francesca Cortelazzo, presidente della Consulta dello sport, aggiunge che “Lo sport è un comune denominatore che ci unisce. Atleti di ogni provenienza e abilità si riuniscono quotidianamente in campo per condividere valori universali, incentivando l’inclusione e il reciproco rispetto”. Cernusco è orgogliosa della sua comunità composta da quasi 50 associazioni che comprendono più di 40 discipline diverse. Il calendario del 2025 sarà denso di eventi.