Tre individui rimangono in detenzione dopo aver aggredito e derubato uno studente alla Stazione Centrale di Milano

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere per i tre individui che hanno aggredito uno studente arrivato a Milano dalla Puglia per partecipare al test d’ammissione per un corso di laurea in ambito sanitario. Questo studente è stato assalito e rapinato dopo essere sceso dal treno alla Stazione Centrale di Milano. Secondo il giudice Lorenza Pasquinelli, i tre aggressori, nei cui confronti sembra probabile un processo con rito immediato, hanno esibito una “personalità criminale di non poco conto” date le “violenta molestie” subite dalla vittima. Di conseguenza, l’unico provvedimento considerato adeguato è stato quello proposto dal Pm Carlo Scalas, ossia la detenzione preventiva in carcere. Sono accusati di rapina aggravata perché compiuta da cinque o più individui e in un luogo che “rende difficile la difesa pubblica o privata” – in questo caso, il tunnel della linea verde della metropolitana. Il giudice, convenendo con il punto di vista del pubblico ministero, ha ritenuto presente e significativo il rischio di recidiva, il pericolo di fuga, e i forti indizi di colpevolezza.