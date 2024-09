Ti senti insicuro a passeggiare per Milano? City Angels propone lezioni di autodifesa a costo zero accessibili a chiunque: ecco come fare per unirti a noi

La sensazione di insicurezza sta crescendo tra i cittadini di Milano, in linea con l’incremento dei crimini. L’associazione City Angels sta cercando di contrastare questo problema offrendo corsi di autodifesa completamente gratuiti e accessibili a tutti. Questi corsi si svolgeranno a Milano e Monza durante i fine settimana del 21-22 settembre e del 28-29 settembre. L’evento è supportato dal Comune di Milano, tutti i 9 distretti della città e il Comune di Monza. Il corso di autodifesa è interattivo, dura approssimativamente 90 minuti e verrà organizzato in ogni distretto. Chiunque desideri partecipare può inviare un’email a info@autodifesaistintiva.it.

Come affermato da Martina Riva, consigliera del Comune di Milano per lo Sport, il Turismo e le Politiche giovanili, queste lezioni sono aperte a chiunque e sono utili per fornire un’efficace risposta a livello mentale e psicologico in situazioni pericolose o critiche. Mario Furlan, il fondatore dei City Angels e inventore del ‘wilding’, una tecnica di autodifesa istintiva e psicofisica, sarà l’istruttore del corso. Insieme alla sua squadra di istruttori, illustrerà le tecniche che vengono anche utilizzate dai volontari dei City Angels durante la loro formazione.

Furlan spiega il concetto di ‘wilding’ come una forma di autodifesa unica che non si basa su tecniche da apprendere a memoria, ma su concetti da assorbire e capire. Il suo obiettivo principale è di risvegliare l’istinto di sopravvivenza. Sostiene che la sua efficacia si fondi sulle due P: la psicologia e la prevenzione. Partecipare in abiti quotidiani è vivamente consigliato. Furlan afferma che è fondamentale saper difendersi, indipendentemente dall’abbigliamento, non importa se si tratta di tacchi a spillo o abito e cravatta.