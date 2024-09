Milano si prepara per una violenta tempesta: è stata dichiarata un’allerta di livello arancione

La città di Milano potrebbe ricevere un temporale di entità notevole: le autorità hanno infatti emesso un avviso di criticità atmosferica di tipo arancione, innalzando l’allerta da gialla. Il peggioramento dei condizioni meteo sulla metropoli lombarda è previsto per il mercoledì pomeriggio e la notte seguente.

È la Regione Lombardia, attraverso il suo Centro funzionale di monitoraggio dei Rischi naturali, a emettere tale avviso valido dalle 18 e dalle 21 di mercoledì 11 settembre, e proseguendo fino alle 9 e alle 12 di giovedì 12 settembre, riguardante sia il rischio idrogeologico che quello idrico.

Rimane in vigore anche un avviso per il pericolo di sversamenti fluviali, mantenendo l’allerta al livello giallo per un imminente temporale a partire dal mercoledì pomeriggio e durante le prime ore del giovedì mattina. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà incaricato di coordinare le misure di sicurezza nella città e di tenere sotto controllo i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

Il Comune di Milano insta le persone a evitare le aree a rischio di esondazione dei due fiumi, gli alberi e le strutture temporanee come i cantieri, i dehors e le tende. Dal Palazzo Marino arriva l’invito a mettere in sicurezza gli oggetti ed i vasi posti nei balconi, così come qualsiasi cosa possa essere spostata dalle intemperie. Si consiglia anche una particolare attenzione alle condizioni meteorologiche durante eventi all’aperto in modo da prevenire situazioni pericolose. Le condizioni meteo per la giornata di mercoledì

Secondo quanto riferito da 3bMeteo, Milano vedrà cieli prevalentemente sereni, tuttavia è previsto un aumento di nuvolosità dalla tarda giornata, che porterà a cieli molto coperti con precipitazioni e pioggia forte in serata, si prevedono circa 18mm di precipitazioni nelle ore successive. Il giovedì avrà una temperatura massima di 26°C e una minima di 20°C, mentre il punto di congelamento si stabilirà a 3.517 metri. Non ci saranno venti la mattina, mentre nel pomeriggio saranno leggeri e soffieranno da Est-Sudest. Sono state emesse allerte meteo per la pioggia.