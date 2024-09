Le stazioni di Garibaldi e Centrale vedranno un aumento del personale militare a causa della loro scarsa sicurezza

Le stazioni di Garibaldi e Centrale avranno un incremento di militari per migliorare la sicurezza. Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso, durante la sua usuale riunione settimanale sotto la guida del prefetto Claudio Sgaraglia e dei capi provinciali delle forze di polizia, insieme al capo della Polfer di Milano, di aumentare i servizi di sorveglianza in queste stazioni. Il loro obiettivo è di rafforzare le misure di sicurezza e monitoraggio in tali luoghi. Hanno concordato una riassegnazione dei militari impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, in collaborazione con le forze di polizia, per garantire una loro presenza più costante e visibile, in particolare durante le ore serali e notturne, per prevenire crimini.