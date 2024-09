La polizia scova un fuggitivo nascosto dietro i veicoli: era evaso dal suo periodo di arresti domiciliari

Un marocchino di 31 anni, che già il mese scorso aveva violato l’obbligo degli arresti domiciliari, è stato ancora una volta tratto in arresto. La mattinata di martedì a Legnano si è rivelata problematica per lui. Intorno alle 8.30, la polizia ha notato il suo comportamento sospetto mentre camminava sulla Via Cinque Giornate con un berretto e un cappuccio che coprivano la testa.

La sua posizione si è aggravata ulteriormente quando ha cercato di sottrarsi alla vista della polizia nascondendosi dietro a delle auto parcheggiate, un comportamento che non ha fatto altro che richiamare maggiormente l’attenzione su di lui. Di conseguenza, è stato fermato e condotto in commissariato, dove si è dimostrato aggressivo verso gli agenti.

Alla fine, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era sottoposto a misure cautelari di arresto domiciliare e, ancora più grave, che già ad agosto era stato segnalato per evasione dopo essere stato sorpreso fuori casa.