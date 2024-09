“Incontro tra natura e cultura: un festone di letture”

Un connubio tra arte e ambiente sarà al centro della quinta edizione della fiera “Una Ghirlanda di Libri”, in calendario il 15 dalle 10:30 fino alle 19:30 presso la meravigliosa Villa Casati Stampa a Soncino. Quest’anno il tema principale sarà l’ambiente, scelta dettata dalla necessità di sottolineare l’importanza della sostenibilità al giorno d’oggi. Manuela Lattuada e Stefania Gaia Paltrinieri, le curatrici dell’evento e fondatrici dell’associazione Le Ghirlande, sottolineano l’urgente necessità di attenzione verso i problemi ambientali. Durante la fiera, il pubblico avrà la possibilità di interagire con esperti del settore e scoprire varie strategie per minimizzare l’impatto sull’ambiente. La mostra ospiterà un angolo dedicato alla “letteratura ambientale”. Nel programma delle conferenze, interverranno figure di spicco come Francesca Guidotti, che discuterà di Ecovillaggi e Cohousing in Italia; l’agronomo Riccardo Tucci, con una riflessione sulla permacultura e l’agricoltura rigenerativa; l’architetto Maurizio Vegini (Studio Gpt) che parlerà di bio-piscine e fitodepurazione; Giovanna Campo Antico discuterà del progetto Ecosfera Lambro. Infine, si parlerà di EsoSport, iniziativa dedicata al riciclo di materiali sportivi usati per creare rivestimenti antiurto per parchi e aree sportive.

Durante il giorno, ci sarà l’opportunità di prendere parte a workshop per i bambini di età superiore a 4 anni, per gli adolescenti e per gli adulti. Inoltre, verranno offerti spettacoli e un entusiasmante gioco chiamato “Caccia alla borraccia”.