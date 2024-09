In un breve lasso di tempo, sono stati catturati tre rapinatori responsabili di una serie di rapine nelle stazioni di Milano Centrale e Bovisa

La polizia ha arrestato martedì tre uomini di 20, 27 e 37 anni, tutti provenienti dal Nord Africa, con l’accusa di furto violento. I criminali operavano vicino alle stazioni di Milano Centrale e Bovisa. I dati forniti dal Ministero dell’Interno nel 2023 riportano un aumento del 50% nel numero di borseggi segnalati a Milano in un solo biennio, con un totale annuo superiore ai nove mila. Il 96% di questi furti è ad opera di stranieri. Il primo arresto di martedì si è svolto vicino a Bovisa: un giovane di 20 anni originario dell’Egitto, con precedenti penali e in situazione irregolare in Italia, ha derubato con violenza una donna di una collana mentre lei viaggiava su un treno regionale fermo alla stazione di Affori. Identificato e rintracciato dalla polizia, è stato trattenuto per sospetto crimine e condotto nel carcere di San Vittore. Gli altri due arresti sono avvenuti nel pomeriggio nei pressi di Milano Centrale da parte di un gruppo di poliziotti in borghese: due algerini di 27 e 37 anni sono stati arrestati. Il trentasettenne è stato notato mentre nascostamente si impossessava della borsa di una donna che stava mangiando, per poi passare il denaro contenuto alla complice di 27 anni. Le forze dell’ordine hanno quindi intercettato i due malfattori mentre tentavano di fuggire in direzioni differenti.