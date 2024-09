Il video mostra un’enorme colonna di fumo emergere da San Donato Milanese a causa di un incendio

Un vasto incendio è divampato in un cantiere di costruzione a San Donato Milanese mercoledì mattina, producendo un’immensa colonna di fumo visibile per chilometri. Le fiamme sono iniziate alle 10:40, alimentate da un cumulo di bancali di legno al piano terra. Sul luogo dell’incidente, sulla Via Ramiro Fabiani, sono arrivate cinque unità dei pompieri di Milano. Le prime informazioni raccolte dal centro di comando dei vigili del fuoco suggerivano che l’incendio fosse partito da queste pile di legno.

Oltre ai pompieri, gli ufficiali della polizia locale di San Donato e i carabinieri sono stati messi in allarme. Un team del 118 era presente sul posto per fornire supporto agli intervenuti.

Secondo le prime informazioni rilasciate dall’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza (Areu), non ci sono stati feriti o intossicati, ma i soccorsi sono ancora in andamento. Anche gli esperti di Arpa erano presenti sul campo.