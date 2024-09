Il problema tecnico che affliggeva la metropolitana M5 è stato risolto: il servizio sulla tratta San Siro-Tre Torri della linea lilla è stato ripristinato

Un guasto ha causato problemi nella rete della metropolitana lilla M5 di Milano, causando un difficile esordio della giornata per i pendolari. Questa mattina, il servizio è stato temporaneamente sospeso tra San Siro e Tre Torri, causando disagi ai passeggeri. La linea è tornata operativa tra Bignami e Tre Torri intorno alle 10. Alle 10.30, l’intero servizio è stato ripristinato, anche se con la possibilità di ritardi e lunghe attese nelle stazioni. L’ATM si è prontamente messa in azione, avvisando i passeggeri del guasto e mettendo subito a lavoro i tecnici per risolvere il problema. L’interruzione infatti è stata breve. “Stiamo lavorando per risolvere un problema tecnico sulla linea, ma i treni sono già operativi tra Bignami e Tre Torri. Vi suggeriamo di utilizzare il tram 16 tra San Siro e Segesta come alternativa. Per ora, non è possibile il cambio tra M1 e M5 a Lotto. Ci scusiamo per il disagio. Le stazioni saranno riaperte quanto prima” ha affermato l’azienda tramite un post sui social network e sul’app. Successivamente, ha confermato che il servizio sulla linea M5 è tornato operativo tra Bignami e Tre Torri. L’ultima comunicazione ha invece annunciato la ripresa completa del servizio, ma con possibili ritardi nella normale routine dei viaggiatori e lunghe attese nelle stazioni.