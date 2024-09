Il peso non distribuito correttamente ha fatto rischiare al camion di schiacciare le automobili: ecco il filmato

Le immagini di un camion, completamente sbilanciato dal peso del carico, che si muove per le vie nei dintorni di Settala, in provincia di Milano, sono diventate virali in brevissimo tempo. Il video, diffuso da sin censura, ritrae un veicolo pesante trasportante ponteggi per impalcature. Il rischio? Il peso è completamente spostato verso sinistra, rendendo la guida del camion fra le auto e le moto estremamente pericolosa. Il video termina nel momento in cui il camionista decide di fermarsi, finalmente, per evitare potenziali incidenti stradali.