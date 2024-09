Il metodo impiegato da un duo di malviventi per derubare una signora in una stazione ferroviaria

Due malviventi sono stati catturati dalla polizia ferroviaria a Milano Centrale per aver derubato una donna. Martedì pomeriggio, mentre erano in servizio in civile, gli ufficiali della polizia ferroviaria hanno arrestato due giovani immediatamente dopo un furto. Secondo le informazioni raccolte dal distretto di polizia, i poliziotti hanno osservato un trentasettenne nascosto dietro il suo giubbotto mentre derubava la borsa di una donna che stava mangiando. Dopo aver rubato del denaro, lo ha passato a un suo complice ventisettenne. I due algerini, identificati come i colpevoli, sono stati arrestati mentre cercavano di fuggire in direzioni diverse.