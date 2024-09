Il convegno su problemi di sterilità coniugale si terrà a CityLife

Il dibattito sulla diagnosi genetica degli embrioni prima del loro impianto nell’utero è attualmente in discussione. Questo soggetto, un mix tra scienza e marketing, ha causato divisioni tra i medici, alcuni dei quali lo sostengono, mentre altri sono più prudenti. Un contributo significativo a questa discussione sarà fornito dal professore Raul Orvieto, uno tra i maggiori specialisti nel campo.

Il proposito del congresso “The Future of A.R.T” è radunare esperti internazionali in medicina riproduttiva per mettere a fuoco le più recenti scoperte diagnostiche e terapeutiche in questo ambito, dice Giovanni Maria Colpi, che con Marina Bellavia e Ettore Caroppo presiede il secondo meeting internazionale. Si discuteranno questioni ginecologiche di grande importanza, che possono causare infertilità naturale e possono persino influire negativamente sui tentativi di fecondazione in-vitro.

Gli esperti provenienti da tutto il globo si riuniranno per due giorni a Milano per discutere di metodi innovativi per affrontare le malattie che causano problemi di fertilità. Per esempio, in casi di infertilità maschile nella fecondazione assistita, spesso la valutazione si basa solo sull’analisi del seme, ignorando una vasta gamma di ricerche scientifiche che richiedono di prendere in considerazione non solo la morfologia e la vitalità degli spermatozoi, ma anche la loro funzionalità. Colpi aggiunge: “Oggi, grazie all’eccellenza nella microchirurgia testicolare, almeno la metà degli uomini che non producono spermatozoi possono avere figli”.

Il congresso organizzato da Next Fertility Procrea affronterà svariati argomenti, tra cui l’efficacia dei vari nutraceutici sul mercato per la sterilità di coppia, i potenziali pericoli dei bambini generati tramite fecondazione assistita, e le difficoltà mentali ed emotive di pie coppie sterili in cerca disperata di un figlio. Il panel di relatori includerà esperti come Aleksander Giwercman, ex Presidente dell’European Academy of Andrology, Monica Muratori, Amarnath Rambhatla, Nicolas Garrido, Paul Pirtea e Giuseppe D’Amato. In programma ci saranno anche due conferenze magistrali, presentate rispettivamente da Sophia Kalantaridou e Paolo Emanuele Levi Setti.