I lavori del data center sono in pieno svolgimento: “È un progetto da 500 milioni”

L’allestimento del Data center di Vantage sulla via Carpiano sta progredendo in modo significativo. La struttura di grandi dimensioni è dedicata alla gestione e all’archiviazione dei dati digitali. L’azienda americana ha già completato uno dei quattro lotti previsti dal progetto ed è in corso di costruzione il secondo. L’investimento totale da parte di Vantage ammonta a circa mezzo miliardo di euro.

Vantage ha anche acquisito ulteriore terreno a nord della zona di costruzione corrente, per espandere e rafforzare il progetto con la costruzione di strutture addizionali. Il Data center sarà sostenuto da una centrale elettrica realizzata da Terna. Il progetto complessivo è uno dei più significativi in termini urbanistici, e avrà un impatto positivo sulla qualità dell’area industriale ex Bertarella, che per anni è stata trascurata.

Questo progetto non solo comporterà la riqualificazione dell’area industriale, ma partiranno anche degli interventi di manutenzione urbane che miglioreranno la vita cittadina. La riqualificazione di via Carpiano è uno degli interventi pianificati, con la realizzazione di una rotonda al posto del semaforo attuale all’incrocio con il viale Repubblica, al fine di ridurre il traffico e migliorare la sicurezza. Vantage ha anche espresso la sua disponibilità a contribuire al rinnovamento delle scuole della città.

Questo progetto porterà un valore aggiunto anche in termini occupazionali. Una volta completato, il Data center impiegherà circa ottanta lavoratori, tra cui tecnici di manutenzione e operai specializzati, evidenziando il positivo impatto economico che il nuovo hub avrà sulla città.

Come in altre aree, anche a Melegnano si potrebbe considerare l’opportunità di sfruttare il calore prodotto in eccesso dai data center, redirigendolo verso le comunità locali per il beneficio dei suoi abitanti. Tuttavia, la realizzazione di questo progetto comporterebbe una costruzione di condotte complicate ed onerose per i Comuni. Di conseguenza, si sollecita un intervento del Governo per sostenere iniziative di questo tipo.