Gli stipendi dei rappresentanti eletti nei municipi sono stati reintegrati

La Giunta ha dato il via libera a una proposta di risoluzione destinata al Consiglio Comunale per sbloccare le indennità dei membri degli organi esecutivi decentralizzati. Tale proposta, che incorpora il decreto del Ministero dell’Interno in accordo con il MEF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana, prevede il ripristino dei salari come segue: l’indennità mensile del presidente di Municipio sarà del 60% rispetto a quella degli assessori comunali; gli assessori municipali riceveranno un’indennità mensile che corrisponde al 40% di quella del presidente di Municipio; i consiglieri municipali riceveranno un compenso variabile per la partecipazione effettiva alle riunioni del Consiglio municipale e delle Commissioni municipali, equivalente al 50% del compenso degli assessori comunali, fino a un massimo di 11 compensi al mese; l’indennità mensile del presidente del Consiglio Municipale sarà pari al 30% di quella del Presidente del Municipio. Secondo quanto affermato dall’assessora al Decentramento, Gaia Romani, tale proposta di risoluzione consente di chiudere un capitolo difficile.