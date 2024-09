Gli eventi del 11 settembre, organizzati da MiaNews, sono elencati nell’agenda

Sintesi delle attività programmate.

CALENDARIO MUNICIPALE

MEZZOGIORNO: Alessia Cappello (Assessora per lo Sviluppo Economico e le Politiche del Lavoro) ed Emmanuel Conte (Assessore per il Bilancio e il Patrimonio Immobiliare) presenzieranno la conferenza stampa per la sesta edizione degli Stati Generali dell’Export.

Luogo dell’evento: Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala 2

ORE 13: Si terrà un incontro virtuale della Commissione Consigliare combinata: Sport, Turismo, Politiche Giovanili, Politiche per il Benessere e Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. L’argomento dell’incontro sarà “La situazione del centro sportivo Masseroni”. Parteciperanno Martina Riva, Assessora allo Sport, Stefano Bucello e Carlotta Perrotta della Direzione Lavoro Giovani e Sport, Giulia Pelucchi, Presidente del Municipio 8, Lorenzo Lamperti, Presidente di MilanoSport, e Vincenzo Cicoria, Presidente dell’Associazione Sportiva Masseroni Marchese.

ORE 16: La Commissione Consiale per la Rigenerazione Urbana si riunirà online per discutere il “Progetto di riqualificazione di Piazza Axum”. All’assemblea della Commissione è prevista la partecipazione dell’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, la direttrice della Direzione Rigenerazione Urbana Simona Collarini, il direttore dell’Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani Andrea Viaroli. È stata inoltre invitata AMAT a partecipare alla riunione.

ALLE 17.30: La Commissione Consiliare congiunta per lo Sviluppo Economico, le Politiche del Lavoro e l’Economia Civile, e lo Sviluppo del Terzo Settore si riunisce in videoconferenza. Il tema dell’incontro è la presentazione delle esperienze dell’associazione Terzo Paesaggio con il progetto di economia urbana Madre Project. Tra gli ospiti invitati v’è Andrea Perini, vicepresidente di Terzo Paesaggio e co-fondatore della rete milanese Spazi ibridi socioculturali e di Lo Stato dei Luoghi, insieme alla direttrice Lavoro Giovani e Sport Sabina Banfi ed Annibale D’Elia dello stesso dall’ufficio.

AGENDA REGIONALE

ORE 11: Il Presidente Attilio Fontana e l’assessora regionale per l’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, terranno una conferenza stampa di presentazione del progetto e della nuova web app ‘Lab Lab’, dedicata a favorire la connessione tra studenti e aziende. A quest’occasione, interverranno anche Luciana Volta, direttrice dell’USR Lombardia, Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia, Eugenio Massetti della Confartigianato Lombardia e Davide Garufi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Lombardia.

Palazzo Lombardia, entrata N1, Sala Stampa, undicesimo piano, piazza cittadina di Lombardia 1

ORE 12.30: L’assessore regionale alla Casa e all’Housing sociale, Paolo Franco, eseguirà una visita alle case Aler situate in via Zamagna a Milano, per verificare lo stato degli interventi di ristrutturazione e delle iniziative di contrasto all’abusivismo, includendo la presenza di nuovi vigilantes promossi dalla Regione Lombardia, attivi in questo distretto da poco tempo.

Via Zamagna 4

AGENDA CITTADINA

Il programma della giornata nelle Metropoli comprende il seguente:

Alle ore 12, la Metropoli di Milano terrà una commemorazione in onore delle vittime degli attacchi dell’11 settembre. Thomas Edwardsen, il Vice Console Generale, sarà partecipe dell’evento e porterà i saluti del Consolato Americano di Milano. L’evento si terrà al Palazzo Isimbardi, in Largo 11 Settembre.

Nel pomeriggio, precisamente alle 18.30, all’interno della Festa dell’Unità del Pd Milano, si terrà un incontro dal titolo “L’Infanzia in Carcere” con diversi oratori, tra cui Padre Giuseppe Bettoni, Antonella Calcaterra e Alessandro Giungi.

Successivamente, alle 20, sempre nel contesto della Festa dell’Unità del Pd Milano, avremo un altro dibattito su “Liberare il lavoro o liberarsi dal lavoro?” guidato da Chiara Bisconti, Susanna Camusso e Maura Gancitano, moderato da Bruno Ceccarelli.

Alle 21.30, sarà il turno dell’argomento “Lo sviluppo delle grandi aree urbane: Innovazione, solitudini, esclusioni e opportunità” moderato da Maurizio Giannattasio, con la partecipazione di Anna Ascani, Ferruccio De Bortoli e Giovanna Iannantuoni.

Inoltre, alle 18, BCC Milano organizza l’evento “Tracce di comunità: costruire identità e memoria”, partendo dal Bilancio Sociale 2023 fino al progetto ‘Memorie in Rete’. Questo si svolgerà all’Auditorium BCC Milano, in Via San Giovanni Bosco 12, Carugate.