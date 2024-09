Feste, spettacoli musicali, attività ludiche e banchetti. Le celebrazioni del santo patrono si animano

Gli eventi della Festa patronale, orchestrata dal Comitato pro festa delle parrocchie SS. Gervaso e Protaso in Santa Maria Assunta e Maria Madre della Chiesa, con il patrocinio del Comune, sono iniziati. La lista degli eventi è ricca: dialoghi, esposizioni, attività religiose, competizioni sportive, concerti, divertimenti per i più piccoli. La prossima domenica, su via Roma e via Bologna, ci saranno gli stand delle organizzazioni della comunità ecclesiastica, il bazar dei mediatori e degli operatori itineranti e lo stand del governo locale. Anche le giostre saranno in via Bologna e via Emilia, da venerdì fino a lunedì. “La tradizione della festa patronale si radica profondamente nel nostro territorio – dichiara la delegata alla Cultura, Martina Villa – e fa parte della storia della nostra comunità parrocchiale che risale a quando Buccinasco era una cittadina rurale. Con il Comitato, abbiamo elaborato un evento che può offrire occasioni di riflessione ma diverte anche, con eventi curati dal pubblico giovane”. Gli appuntamenti iniziano questa sera, con un’intervista con la cronista e autrice Maria Acqua Simi che discuterà le “rapporti dalla Terra Santa”. Tra gli interlocutori nei convegni dei giorni successivi, ci sono anche Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano di Milano, Chiara Piccinini, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Giampaolo Ugolini, capo del reparto di Chirurgia Generale di Ravenna e Riccardo Melotti, Francesco Gasparini e Stefano Moro, dell’organizzazione “Quadratini&Carità”.

Oltre a eventi religiosi, che includono la messa solenne e la processione della domenica, sono in programma fino al 16 settembre diverse altre attività. Queste comprendono tornei sportivi quali calcio, calcetto e pallavolo, l’esibizione della band B-Dreams e l’allestimento di mostre presso la sala consiliare, la chiesa di Santa Maria Assunta e l’antica chiesa SS. Gervaso e Protaso. I curatori di tali mostre sono giovani artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Brera.