Correre a proprio agio porta gioia e attività fisica

La terza edizione della Run for Inclusion si sta avvicinando, una gara non agonistica che ciascuno può partecipare secondo il proprio passo, sia correndo o camminando o anche se si trova su una sedia a rotelle. La distanza da percorrere è di 7.24 chilometri, rappresentazione dell’impegno a combattere la discriminazione continuamente, tutti i giorni della settimana, a tutte le ore del giorno. La partenza è prevista per domenica 22 settembre alle ore 10, con start ed arrivo all’Arco della Pace. L’evento, presentato ieri a Palazzo Marino, è stato ideato dal gruppo Uniting e sponsorizzato dal Comune di Milano. “Questa corsa è un elemento chiave del nostro calendario sportivo e rappresenta i principi di inclusione e sostenibilità” sottolinea l’assessora allo Sport, Martina Riva. Hanno confermato la loro presenza molte associazioni, tra cui Pane Quotidiano e la Fondazione Libellula, e la madrina d’eccezione è Jo Squillo. “Il mio motto di vita è sempre stato impegnarsi con un sorriso. Oggi correndo insieme abbiamo la possibilità di fare la differenza”.