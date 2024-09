Ci salutiamo da Ernesto Rossi, il leader di ApertaMente

Ci salutiamo da Ernesto Rossi, il leader dell’associazione ApertaMente di Buccinasco, dedicata all’assistenza e alla progettazione di percorsi educativi per i bambini e i giovani del campo sinti nel distretto di Terradeo, valorizzando la cultura di cui possedeva una profonda conoscenza. All’età di 84 anni, viveva a Trezzano, dopo aver dedicato molti anni alla collaborazione con gruppi umanitari come il gruppo EveryOne, che ha espresso la sua “emozione per la scomparsa di un individuo che ha sempre combattuto per la protezione dei diritti e della cultura delle comunità rom e sinti, contrastando ingiustizie e pregiudizi”. A Buccinasco, Rossi ha avviato diverse iniziative nel campo sinti, proteggendo le tradizioni dei suoi abitanti e difendendoli da ogni tipo di discriminazione. All’interno dell’associazione Opera Nomadi, Rossi era entrato nel 1996. “Un uomo gentile – ricordando – impegnato nel sociale, nell’inclusione, sempre generoso”.