C’è stato un incidente sulla via Italia, dove un monopattino e uno scooter sono entrati in collisione. Tre giovani sono rimasti feriti, tra cui un ragazzo di 19 anni in condizioni critiche

Nel cuore della notte tra martedì e mercoledì, un drammatico evento ha scosso Milano: tre giovani sono rimasti coinvolti in un brutale incidente all’intersezione di corso Italia e piazzale di Porta Lodovica, vicino alla Darsena e ai Navigli. Secondo i primi dettagli, due dei ragazzi erano in sella ad uno scooter, mentre il terzo si muoveva su un monopattino elettrico. I feriti sono stati immediatamente assistiti dalle squadre del 118, che sono arrivate sul luogo con due ambulanze e due automobili medicalizzate. Tra i tre, il 19enne in monopattino ha riportato le lesioni più gravi; dopo essere stato intubato, è stato portato d’urgenza al Policlinico con codice rosso. I due coetanei che viaggiavano in scooter, incluso un 17enne, sono stati invece trasportati all’ospedale San Carlo con codice giallo. Sono intervenuti anche i vigili urbani per condurre gli opportuni sopralluoghi e delineare come si è svolto l’incidente. All’incrocio, il semaforo era in funzione: pertanto, è probabile che uno dei due veicoli abbia attraversato con il rosso, ma le responsabilità devono ancora essere stabiliti definitivamente.