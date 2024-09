Amazon Fresh inizia le sue operazioni: “Possibilità per l’impiego”

Amazon Fresh ha avviato le sue operazioni nel suo nuovo hub di distribuzione situato in via Enrico Mattei a Peschiera. Questo centro servirà i clienti di Milano e le aree circostanti che utilizzano il servizio di consegna della spesa nello stesso giorno. Oltre 80 dipendenti lavorano nel nuovo stabilimento, che si estende su un’area di oltre 10.000 metri quadrati. Simona Sisca, responsabile della logistica per i centri Amazon Fresh in Italia, ha affermato che il centro di Peschiera consentirà alla compagnia di offrire ai suoi clienti una vasta gamma di prodotti freschi di alta qualità, consegnati direttamente a casa con maggiore velocità e convenienza. Ha inoltre aggiunto che l’apertura di questo centro riflette il desiderio di Amazon di continuare a investire nella regione Lombardia, dove ha già creato oltre 3.700 posti di lavoro a tempo indeterminato in centri di logistica, uffici e data center. Questo nuovo hub di distribuzione si aggiunge a un magazzino Amazon già esistente a Peschiera in località Mezzate e offre possibilità di crescita economica e occupazionale nella zona, come sottolineato dal sindaco Andrea Coden.