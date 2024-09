A Buccinasco, un rifugio per gatti rischia lo sfratto: “Abbiamo bisogno di aiuto per proteggere i nostri amici felini”

Il progetto per soccorrere animali in stato di bisogno rischia di cessare. “RottaMiao”, un gruppo volontario, fornisce assistenza ad animali abbandonati in un appartamento situato a Buccinasco, che è stato adattato a rifugio sicuro e confortevole. Tuttavia, l’appartamento che attualmente noleggiamo non sarà più disponibile a partire dal 31 dicembre. Questo implica che non avremo più un luogo dove accogliere il gruppo attuale di gatti che stiamo curando, così come quelli che avremmo potuto soccorrere in futuro. Nel corso degli anni, abbiamo recuperato gatti principalmente, ma anche cani e altri piccoli animali, persino oche e capretti, grazie alla nostra rete di volontari in tutta Italia e alla cooperazione con le guardie zoofile infaticabili.

“RottaMiao” ha accolto migliaia di gatti, la maggior parte dei quali con gravi traumi alle spalle. Abbiamo lavorato insieme per curare le loro ferite, riabituandoli alle persone, in modo da poterli dare in adozione a chi desidera amarli. Siamo un’associazione di volontari che si sostengono reciprocamente, quindi non possiamo permetterci un affitto costoso. Per far continuare questo progetto di vitale importanza, siamo alla ricerca di un’altra collocazione: uno studio, un magazzino, qualsiasi spazio idoneo in Assago, Buccinasco, Corsico, Rozzano o nelle vicinanze.

La nostra associazione è un punto di riferimento per la Leal Milano (Lega antivivisezione) e lavoriamo insieme per offrire soccorso agli animali in condizioni difficili e per favorire la loro adozione. Molti dei gatti che soccorriamo provengono da situazioni critiche: vengono abbandonati per strada, sono vittime di incidenti o subiscono maltrattamenti.

Noi ci prendiamo cura amorevolmente dei “felini bisognosi” nelle nostre “cliniche del cuore”, ovvero strutture veterinarie che ci supportano. In questi luoghi, i gatti vengono “curati” con abilità, professionalità e molto affetto. Gradualmente li riportiamo alla salute e li accogliamo nelle nostre abitazioni, cercando famiglie che vorrebbero adottarli. Inoltre, gestiamo alloggi temporanei, collaboriamo con le autorità competenti per il recupero di animali. La situazione per noi e per i gatti è critica: abbiamo bisogno di sostegno per poter continuare questo progetto e fornire assistenza agli animali sfortunati che meritano una seconda opportunità di vivere felici.