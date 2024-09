Un fuoco ha colpito un negozio a Milano, causando l’intossicazione di tre persone, tra cui due piccoli

A Milano, in un locale commerciale situato in Ripa di Porta Ticinese, è divampato un incendio. La chiamata di emergenza è stata effettuata verso le 22.00 e ha portato alla tempestiva reazione dei vigili del fuoco che, con sei squadre, hanno agito per estinguere le fiamme. Il punto focale dell’incendio era al numero civico 79 e i pompieri sono riusciti a limitare il suo propagarsi. In seguito, le squadre di intervento sono rimaste sul posto per garantire la sicurezza nell’area e per rimuovere eventuali detriti pericolosi.

Una donna assieme ai suoi figli di età 9 e 11 anni è stata osservata a causa dell’inalazione dei fumi tossici derivati dall’incendio. Al momento non vi sono altre persone coinvolte. Le cause dell’incendio rimangono tuttora incerte.