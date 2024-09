L’incendio si è scatenato presso il supermercato Lidl. Una densa coltre di fumo è stata osservata nelle vicinanze della Paullese

Un rogo si è propagato ieri pomeriggio all’interno di un deposito del supermercato Lidl a San Donato Milanese, situato su via Angelo Moro, molto vicino alla Paullese. Una dipendente del negozio, di 41 anni, ha sofferto di una lieve inalazione di fumo ed è stata quindi portata in ospedale per ulteriori indagini, con un codice verde. Nonostante le sue condizioni non siano preoccupanti, è stata presa la decisione di sgomberare l’intero edificio come misura precauzionale. Cinque unità dei pompieri sono arrivate sul posto, insieme a personale medico, carabinieri e polizia locale di San Donato, che hanno collaborato per gestire il traffico. Alle ore 18, il fuoco è stato considerato “sotto controllo”, anche se il fumo era ancora visibile nell’area e un sentore pungente di bruciato era ancora percepibile.