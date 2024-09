L’impresa notevole di salvare un individuo intrappolato nella propria abitazione

L’impresa memorabile di salvare un uomo intrappolato nella sua abitazione

L’uomo è stato fatto scendere dal balcone del quinto piano di un edificio dai pompieri

Un’intervenienza era d’obbligo per assistere un uomo seriamente in difficolta che richiedeva attenzioni mediche. Il Distaccamento di Via Sardegna dei pompieri, in collaborazione con lo staff della Saf, hanno reso possibile per un individuo di 60 anni di giungere all’ospedale. L’uomo, dato il suo peso, non sarebbe stato in grado di abbandonare la sua casa autonomamente.

Pesando 220 kg ed abitando al quinto piano di un edificio nella zona della Chiesa Rossa, sarebbe stato arduo per lui recarsi all’ospedale autonomamente in caso di urgenza. Per questa ragione è stato cruciale l’intervento dei pompieri che hanno fatto scendere il sessantenne dal balcone grazie ad un procedimento che richiedeva personale esperto e una barella specifica, denominata ‘tritan bariatrica’.

L’uomo è stato portato al livello della strada, fatto scendere dal suo appartamento. Successivamente, i pompieri hanno consegnato l’uomo a operatori del 118 della Croce Bianca di Magenta.