L’area di sosta di Romolo è allagata: Atm non fornisce risposte riguardo alle questioni di indennizzazioni e spostamenti. Si avvia la procedura di contestazione

Milano, 10 Settembre 2024: Cinque giorni sono passati dall’inondazione del parcheggio di Romolo, gestito da Atm, e l’azienda non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale. Non c’è ancora nessuna indicazione sulle azioni che intendono intraprendere per le oltre cento auto che sono state inghiottite completamente dall’acqua e fango. Non ci sono dettagli su cosa succederà ai veicoli, ancora bloccati nel sotterraneo, e neppure sulle procedure di rimborso. Nel frattempo, la società sta già ricevendo la prima diffida ufficiale.

Il Silenzio di Atm

“Lo scorso Venerdì, avevo richiesto un incontro con l’azienda”, dice l’avvocato Pietro Sicari, una delle vittime della recente tempesta del 5 settembre che ha visto la sua auto distrutta. “Ho anche inviato un’e-mail certificata, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Ho ricevuto solo una chiamata senza alcuna informazione utile. La stessa cosa è successa con le e-mail inviate a coloro che hanno segnalato l’incidente”.

Domande Senza Risposta

Ci sono ancora molte questioni irrisolte. “Cosa succederà alle auto?”, chiede Sicari. “Come pianificano di rimuoverle? E, se necessario, come verranno smantellate e chi si occuperà di tale compito? Suppongo che ormai siano considerate come rifiuti speciali”. Ma poi c’è l’argomento più importante: il risarcimento. “Speriamo che Atm provveda rapidamente alla restituzione dei danni”, dice l’avvocato. Eppure, anche su questo, nessuna parola da parte dell’azienda. “Qualcuno deve assumersi la responsabilità”.

Considerando le sue notevoli dimensioni, l’assenza di comunicazione dell’Atm è veramente imbarazzante. Sicari aggiunge, “Atm è una multinazionale e inoltre è gestita dal Comune di Milano. Ha un modello di organizzazione e un codice etico. È incomprensibile che un’azienda così cruciale non prenda una posizione e si esponga. Ci deve essere qualcuno che abbia il coraggio di mostrare il suo volto e spiegare come si gestirà la situazione”.

Sicari ha preso il toro per le corna

In questo contesto, Sicari ha deciso di agire. “Insieme a due dei miei colleghi, ho inviato un avvertimento ufficiale all’Atm a nome di oltre cinquanta persone che mi hanno dato il loro mandato”, dice. Il mandato continua ad essere rilasciato, gradualmente, da coloro che non erano in grado di farlo prima. “Nel nostro avviso, abbiamo sottolineato la necessità di un incontro, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta.”

“La gente si sente disperata”

Mentre il tempo scorre, molte persone si trovano in una situazione veramente difficile. “La gente si sente disperata”, dice Sicari. “Ci sono persone che non dormono da giorni, ci sono quelli che vivono in aree senza trasporto pubblico e non possono arrivare al lavoro. Ci sono coloro che non possono affittare un’auto, coloro che non possono ottenere un prestito. Il danno economico è significativo: c’è chi può fare fronte e chi trova enormi difficoltà.”

Il disordine nelle procedure

Alcuni hanno lasciato le loro proprietà personali, inclusi i loro mazzi di chiavi di casa, nelle loro auto. Sicari esprime frustrazione per l’assenza di un protocollo uniforme e ben delineato. “C’è una quantità enorme di disordine”, riporta l’avvocato. “Credo che ci siano problemi di sicurezza legati all’edificio, ci potrebbero persino essere rischi strutturali. Di fatto, l’entrata è sorvegliata, come mi è stato detto, dai guardiani di Atm. Tuttavia, alcune persone hanno potuto entrare per recuperare le proprie chiavi: le persone sono confuse”.

Danni alle vetture

Alcune informazioni provengono da coloro che hanno avuto accesso al parcheggio. “Alcune delle persone che hanno recuperato le chiavi mi hanno detto che erano arrugginite. Possiamo solo immaginare ciò che è successo al resto”, si chiede Sicari. Inoltre l’acqua, le fogne hanno anche sgorgato nel seminterrato del parcheggio. “Tutte le automobili sono state inondate: in alcune le portiere sono state aperte e altre hanno avuto i vetri infranti”. Molto probabilmente nessuna di esse potrà essere riutilizzata.

Stallo situazionale

Nel frattempo, il gruppo WhatsApp fondato dall’avvocato continua a crescere. Cinque giorni fa, Sicari riportava circa 80 membri. “Penso che attualmente siamo tra i 105 e i 107. Molti non erano a conoscenza dell’esistenza del gruppo e ora, grazie al vostro articolo, mi hanno contattato per unirsi”.

La richiesta di tutti è un dialogo con Atm e risposte concrete. “Anche noi contribuiamo allo sviluppo della città con il nostro lavoro”, sottolinea l’avvocato. “Attualmente ci troviamo in una situazione di grave difficoltà: non possono lasciarci in questa situazione di stallo”.