La celebrazione alla Biblioteca degli Alberi: l’animazione dei quartieri attraverso musica e cultura

Milano, 10 settembre 2024 – Una serie di eventi musicali, impreziositi dalle melodie di Mozart, avranno luogo in vari quartieri di Milano e offriranno diverse prospettive sulla vita e le opere del famoso compositore. Inizia oggi la sequenza di eventi, pianificata dalla Biblioteca degli Alberi di Milano, culminerà domenica con il “Back to the city concert”, punto culminante del calendario culturale annuale di BAM, l’avanguardistico giardino botanico incastonato tra i grattacieli di Porta Nuova. In occasione della sua sesta edizione, il concerto presenterà la brillante violinista Veronika Eberle e la prestigiosa Camerata Salzburg, una delle orchestre più acclamate a livello globale e la prima di calibro internazionale ad esibirsi sul palco all’aperto di BAM.

Da oggi fino a venerdì, diversi artisti ed esperti animeranno eventi in diversi quartieri della città, da Dergano a Bovisa, da Certosa a Washington. Come ha spiegato BAM, si tratta di “un viaggio musicale in dieci tappe, con reinterpretazioni dei temi mozartiani in stili diversi come classico, lirico, jazz, pop, rock, etnico”. Il primo appuntamento è per stasera alle 20.30, con un concerto a Dergano.

Durante il fine settimana, molteplici momenti dedicati all’approfondimento della musica saranno offerti, tutti incentrati sulla figura Mozart. Questi includeranno laboratori per bambini e adulti e una masterclass con Veronika Eberle. La violinista si unirà, domenica alle 10, a una sessione di formazione per giovani studenti di musica, che avranno l’occasione di suonare insieme nei prati di BAM sotto la sua supervisione. Quest’opportunità precederà l’atteso concerto serale.

Il concerto Back to the city, libero e accessibile a chiunque, avrà inizio alle 20. Il numero di sedi all’Area Cedri è ristretto; è possibile prenotare sul sito web di BAM. Un sistema audio ad elevata potenza garantirà che la musica pervada l’intero parco, rendendo la partecipazione della città ancora più coinvolgente. Come affermato da BAM, questa esperienza musicale imperdibile ha attirato più di 6mila persone nelle precedenti edizioni.